Afmeldingen, moordende concurrentie en ‘poule des doods’, maar toch gaat Jong Oranje voor goud

Voetbalpod­cast | ‘Xavi Simons heeft nog niet de kracht om uit te blinken tegen grote landen’

Nederland is er niet in geslaagd de finale te halen van de Nations League. In de Kuip verloor Oranje na verlenging van Kroatië. En dus rest de ploeg van Ronald Koeman zondag slechts een strijd om plek drie. Etienne Verhoeff blikt met Sjoerd Mossou, vanuit de Kuip, terug op het duel in een nieuwe AD Voetbalpodcast.