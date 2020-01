Afscheidstournee Ajax: ‘De laatste rondgang van een unieke groep spelers’

Herstart eredivisie Darfalou moet VVV van hardnekkig probleem verlossen

16 januari VVV hoopt nog altijd op rechtstreekse handhaving in de eredivisie. Maar hoe realistisch is dat met de minst productieve voorhoede van de eredivisie? De Venlose hoop is gevestigd op één man: de van Vitesse gehuurde Oussama Darfalou.