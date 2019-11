Afstandelijk, autoritair én aanraakbaar

Door Sjoerd Mossou



Als Ronald Koeman (56) nadenkt voordat hij antwoord geeft, perst hij vaak even zijn lippen samen, en wendt kort zijn blik af, schuin omlaag. Daarna kijkt hij zijn gehoor juist recht aan, ogenschijnlijk streng en indringend. ,,Ja oké’’, zegt hij dan vaak, als aanloopje naar een zin. Of zoals vrijdagavond in Windsor Park, Belfast, voor de gelegenheid in het Engels: ,,Yeah, okay, but...’’.



Zachte letterklanken worden bij hem bijna altijd hard: een goal is een ‘kool’. ‘Vastigheid’ klinkt als fastigheid en ‘vind ik’ wordt find ik. Ronald Koeman vindt bijna nooit iets ‘gezocht’. Wel: gesocht.