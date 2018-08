Aftellen: Ajax gaat all-in voor de landstitel

Ajax gaat all-in voor de titel

Door Daniël Dwarswaard

Hoe het de afgelopen jaren ging bij Ajax aan de pokertafel? Veel gebluf, maar altijd zonder winst naar huis. Thuis, ver weg van het casino, heeft de club genoeg geld in de kluis. Ja, dat wel. Die dikke bankrekening is eindelijk flink aangesproken. Pagina’s zijn er al volgeschreven over de miljoenentransfers van Daley Blind en Dusan Tadic. Allebei nog geen dertig jaar, maar wel al vanuit de Engelse Premier League overgekomen naar Ajax. Om toch maar even in pokertermen te blijven: Ajax gaat dit seizoen all-in.



Want voor de titel moet alles wijken. Het is haast een obsessie. Vier jaar op rij werd Ajax geen kampioen. Sterker nog, vier jaar op rij won Ajax geen enkele prijs. Ja, vorig jaar bereikten de Amsterdammers tot ieders verrassing de finale van de Europa League, maar over die zegetocht gaat het al lang niet meer in de hoofdstad. Het is gevoelsmatig een eeuwigheid geleden.

Volledig scherm Daley Blind en Dusan Tadic, de twee grote aanwinsten van Ajax. © Pim Ras Fotografie

De druk staat er daarom vol op bij Ajax. Voor trainer Erik ten Hag natuurlijk die al zijn wensen voor de selectie ingewilligd zag worden. Door directeur spelerszaken Marc Overmars dus, voor wie het op zijn beurt ook het jaar van de waarheid wordt: heeft hij eindelijk een selectie samengesteld die kampioen wordt? En dat allemaal onder de totale verantwoordelijkheid van algemeen directeur Edwin van der Sar. Ook voor de oud-keeper wordt het een cruciaal jaar.

Dan naar het veld: daar staat dus routine met Blind en Tadic. Maar ook met Schöne, Huntelaar en Tagliafico. Steeds heeft Ajax gezegd dat talenten Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en David Neres niet te koop zijn. Benieuwd of Ajax die harde woorden daadwerkelijk kan volhouden tot en met 31 augustus als de transfermarkt op slot gaat.

Ajax heeft op papier de beste selectie. Aan Ten Hag de taak om iedereen tevreden te houden, de eerste wanklanken van reservespelers klinken al, en Ajax kampioen te maken. Met minder neemt niemand in Amsterdam genoegen. En terecht.

Volledig scherm Erik ten Hag geeft instructies aan zijn spelers. © BELGA

Veel is nog hetzelfde bij ADO, maar wie gaat scoren?

Volledig scherm De nieuwe ADO-spits Yuning Zhang, gehuurd van West Bromwich Albion, mist minimaal de eerste twee wedstrijden. © Angelo Blankespoor Door Yorick Groeneweg

ADO wisselde in voorbereiding opzienbarende nederlagen af met bemoedigende optredens. Zo werd er verloren van de amateurs van GOES (2-1) en waren ook eerstedivisionisten FC Dordrecht (0-2) en TOP Oss (0-3) te sterk. De strijd die afgelopen seizoen aan de basis stond van de zevende plek in de eredivisie was tegen Athletic Bilbao (3-2 winst) en Panathinaikos (3-1 winst) weer terug. Lex Immers kondigde het na de zeperd tegen Oss al aan. ,,We moeten laten zien waar ADO voor staat: knokken."



Tegen Aris Thessaloniki namen ze dat iets te letterlijk, vlak voor rust werd het duel tijdelijk stilgelegd na het tweede opstootje in korte tijd. ADO verloor vorige week vrijdag de laatste oefenwedstrijd met 0-2 en oogde aanvallend onmachtig. Sinds de eerste training raakte trainer Fons Groenendijk alleen maar spitsen kwijt. Johnsen (vorig seizoen goed voor 19 goals) vertrok naar AZ, maar ook Yuning Zhang was al snel weer weg. De van West Bromwich Albion gehuurde Chinees doet mee aan de Aziatische Spelen en mist sowieso de eerste twee wedstrijden in de eredivisie.

Productief

In de voorbereiding waren Zhang en Erik Falkenburg het meest productief, beiden maakten vijf doelpunten. Falkenburg, die tegen Aris Thessaloniki weer in de spits stond, scoorde er in het gehele afgelopen seizoen evenzoveel. ADO zag in Henk Veerman een versterking, maar liet na lange onderhandelingen de belangstelling in de Volendammer varen. De Heerenveen-spits koos gisteren voor Sankt Pauli.

Verder is veel hetzelfde bij ADO. Zo verlengde boegbeeld Tom Beugelsdijk zijn aflopende contract, evenals aanvoerder Aaron Meijers. In het doel is er wel een wissel: oudgediende Robert Zwinkels maakt plaats voor coming man Indy Groothuizen. De eindelijk speelgerechtigde John Goossens en de van Qabala (Azerbeidzjan) teruggekeerde Dion Malone zorgen voor meer concurrentie op het middenveld. Mogelijk komt laatstgenoemde in het elftal als rechtsback, want ADO is ook nog op zoek naar een vervanger voor Ebuehi.

Volledig scherm © Angelo Blankespoor