Aftellen: Heerenveen moet de defensie gauw repareren

Doelpunten moeten komen van een huurling nu de ene spits al is vertrokken (Reza Ghoochannejhad) en de ander (Henk Veerman) op het punt staat om dat te doen. Van die huurling echter, de 21-jarige bij PSV opgeleide Sam Lammers, worden niet per se wonderen verwacht in Friesland. In de Jupiler League scoorde hij er de afgelopen jaren op los maar in de eredivisie vond hij het net tot nu toe veel minder vaak. Al moet gezegd dat spitsen als Klaas-Jan Huntelaar en Ruud van Nistelrooy ook ooit met een dergelijk beperkt cv aan hun Heerenveen-periode begonnen. De in de jeugd veel scorende Jizz Hornkamp is een concurrent van Lammers.