Aftellen: VVV moet zich probleemloos handhaven in de Eredivisie

Als VVV een bank was geweest, dan had het de slogan ongetwijfeld als handelsmerk gevoerd: Groot geworden door klein te blijven. Weinig clubs immers waar het realisme zo nadrukkelijk door de club waait als in De Koel. Moraal van die gedachte: mooi dat de eredivisie nu het podium is waarop VVV te zien is, maar geen Noord-Limburger die weken van slag is mocht de club onverhoopt nog eens afzakken naar de eerste divisie. Simpelweg omdat de geel/zwarten niet de portemonnee hebben om elk jaar tegen Feyenoord en Ajax te voetballen. In zekere zin is het met die instelling ook wel lekker voetballen. Domweg omdat je er de druk er vakkundig mee buiten je stadion houdt. Al neemt dat niet weg dat Maurice Steijn, de uitstekende coach van VVV, er ook dit seizoen weer alles aan zal doen om ervoor te zorgen dat zijn elftal tenminste drie ploegen boven blijft op de ranglijst.



En dat treft. Heel veel zwakker zijn de Venlonaren, ondanks het vertrek van onder meer de aanvallende smaakmaker Vito van Crooij en de stabiele middenvelder Clint Leemans naar PEC Zwolle, niet geworden. Ga maar na: De komst van aanvallende middenvelder Tino-Sven Susic (Royal Antwerp) belooft veel. En noteert u ook vast Martin Samuelsen, een 21-jarige Noor, met twee interlands op de teller, die wordt gehuurd van West Ham United. Hij is sterk, lang, atletisch, snel. Deze middenvelder heeft het, kortom, allemaal. Om nog maar te zwijgen over doelman Lars Unnerstall, die voor VVV-begrippen gewoon een topkeeper is. Hoewel hij aan PSV verkocht is, blijft de Duitser nog een jaartje keepen in De Koel. En dat is goed nieuws voor de supporters in Venlo, die zich soms wel wat prominenter verbaal zouden mogen laten gelden tijdens thuiswedstrijden.