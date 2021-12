Afzien voor de buis: ‘De Cambuur-supporter wordt heel hard gestraft door corona’

De diagonaal van de nieuwe televisie is 1,95 meter. Het gigantische scherm in hun huis in Drachten hebben Rob en Jacqueline Rosier de laatste tijd keihard nodig. Wéér. Nadat ze vorig seizoen al het hele jaar niet naar het Cambuur Stadion konden, zijn ze ook nu veroordeeld tot de huiskamer als ze hun favoriete club willen zien. Dat het daar verbazingwekkend vaak feest is, overstemt het gemis van het stadionbezoek maar nauwelijks.