Ajacied Edson Álvarez: ‘Na alles wat ik heb meegemaakt, beschouw ik de Klassieker als een gift’

interviewHij huilde op zijn tiende alleen op zijn kamer, wilde vijf jaar later niks meer met voetbal te maken hebben, maar dreef toch boven in de top van Mexico. Edson Álvarez (24) glijdt in een monoloog over zijn loodzware pad van Tlalnepantla naar Amsterdam, waar hij met zijn gif een onmisbare schakel bij Ajax werd. ,,Als je je hele leven vecht, kun je die stijl op het veld niet veranderen.”