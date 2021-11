Ajacied Nikita Tromp uitgeroepen tot grootste talent in Europa

,,Ik ben heel trots om deze award te ontvangen”, liet Tromp weten ,,Het is een beloning voor al het harde werk. Sinds ik een klein meisje was, is voetbal mijn passie. Nu ben ik negentien jaar oud en sta ik hier in mijn favoriete stad in Europa.”



Tromp trok zeker niet alle eer alleen naar zichzelf toe. ,,Ik wil iedereen die in mij gelooft bedanken: mijn familie, vriendin, mijn management en teamgenoten. En in het bijzonder ook Ajax, voor de kansen die de club mij geeft om een betere voetballer te worden.”