Ajacied Salah-Eddine maanden eruit door gebroken kuitbeen en gescheurde enkelbanden

NEC wacht op het kurkdroge kunstgras in Veldhoven een ‘heet avondje’ tegen UNA

16:42 VELDHOVEN - NEC kan dinsdagavond de borst natmaken. Uit voorzorg, want de Nijmeegse eerstedivisionist speelt het oefenduel tegen UNA in Veldhoven op kunstgras. Die ondergrond verandert bij de huidige tropische omstandigheden in een bakplaat. Voor de voetballers voelt het al snel aan of ze bij een temperatuur van 60 graden een wedstrijd spelen.