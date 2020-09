Ajacied Tagliafico na rode kaart geschorst voor duel met RKC

Letsch start met zege bij Vitesse

13 september WAALWIJK - Thomas Letsch is zijn trainerschap bij Vitesse begonnen met een minimale zege. De Arnhemse club won bij de competitiestart met 1-0 van RKC Waalwijk. Gezien het grote aantal kansen én het kwaliteitsverschil in Brabant was dat een magere oogst voor de Gelderse eredivisionist. Maar na rust was het verval ook weer groot.