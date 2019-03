Ajacieden euforisch na magische avond in Bernabéu

Door Daniël Dwarswaard



In de blessuretijd keek Matthijs de Ligt eens naar Frenkie de Jong. Twee glimlachen op de jonge gezichten. ,,We gaan het doen, man’’, riep De Ligt naar zijn maatje. ,,Dat was echt een heel bijzonder moment. Het was een geweldige avond.’’



De Jong speelde een uitstekende wedstrijd. Prachtig waren de duels met Luka Modric, uitgeroepen tot beste speler van de wereld. De Jong won die onderlinge strijd. ,,Maar zo kijk ik er niet naar. Ik ben vooral geweldig blij met deze teamprestatie. Modric zijn carrière is al geslaagd. Ik moet alles nog bewijzen. Of Barcelona blij met mij is? Haha, ik denk het wel, maar ik ben nu vooral blij voor Ajax. We zijn terecht door. Het maakt me niet uit wie we treffen in de kwartfinale. Als wij zo spelen als vandaag kunnen we veel bereiken. Met lef en bravoure.’’



Hakim Ziyech genoot van deze historische voetbalavond. ,,Dit betekent heel veel. We hebben de wereld laten zien dat ons Nederlands voetbal nog zeker wat voorstelt. Het is moeilijk te beschrijven wat hier gebeurd is. Je zag dat het bij hen op een gegeven moment chaos werd. Natuurlijk is dit het hoogtepunt van mijn loopbaan. We hebben elkaar geholpen en hebben in elkaar geloofd. We zijn voor elkaar door het vuur gegaan.’’