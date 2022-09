Ajacieden roemen teamgeest tegen Rangers: ‘Dit is pas het begin’

,,We hebben er een mooie avond van gemaakt met de fans. Dit was een sterke overwinning", begon aanvoerder Dusan Tadic bij RTL7 aan zijn analyse. ,,Met de team spirit zat het goed, iedereen zette zich in voor elkaar. We zetten de tegenstander ook goed onder druk, daarover hadden we vooraf gesproken. We hebben onze wedstrijd gespeeld met veel bewegingen.”

Volledig scherm © Pro Shots / Toon Dompeling Hoe Tadic naar zijn eigen rol keek? De laatste paar wedstrijden zet trainer Alfred Schreuder hem telkens op de rechterkant neer. ,,Soms zijn er balletjes die ik wel wat beter moet spelen, maar je moet altijd alles proberen te doen voor de ploeg. Het was pas mijn derde wedstrijd op deze positie en ik merk dat het steeds gemakkelijker gaat", aldus Tadic, die ook gevraagd werd naar de manier waarop Mohammed Kudus de spitspositie invulde. Enigszins stond hij vanavond aan de aftrap en niet Brian Brobbey. ,,Kudus was goed, hij speelde een geweldige wedstrijd. Maar we hebben 16, 17 spelers die altijd kunnen spelen en dat is in zo'n lang seizoen belangrijk.”

Kudus: ‘Dit is pas het begin’

Ook Kudus, die in de Johan Cruijff Arena werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd, was erg te spreken over het collectief. ,,Deze trofee is voor het hele team, al ben ik ook tevreden met mijn eigen optreden", zei de Ghanees, die een week geleden nog op een transfer naar Everton aasde en daardoor een veldtraining oversloeg. Het was voor Kudus lang wachten op een basisplaats, ondanks een sterke voorbereiding. ,,Ik ben hard blijven werken, dit is pas het begin. Zoals je vandaag zag, doe ik alles voor het team. Mijn natuurlijke positie is aanvallend op het middenveld, maar voor het team maak ik die opoffering graag.”

Zo maakte Kudus er 3-0 van

Kudus knalde op fraaie wijze de 3-0 binnen. Vervolgens was hij dicht bij een tweede, maar zijn heerlijke dribbel strandde net voor de Schotse doelman. ,,Ik was hongerig voor meer.” Of hij bekend was met de iconische treffer van Zlatan Ibrahimovic tegen NAC Breda? ,,Jazeker, ik kom voor hem", aldus een lachende Kudus. Of zijn transferwens nog voor wrijving had gezorgd tussen hem en Schreuder? ,,Ik heb met de trainer gesproken en dat was geen groot ding. We hebben dat achter ons gelaten en ik blijf alles geven voor de club.”

