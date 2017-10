Ajax-aankoop Wöber maakt debuut voor Oostenrijk

Ajax nam Wöber afgelopen zomer over van Rapid Wien, dat zo'n 7,5 miljoen euro ontving voor de jeugdinternational. De tiener ondertekende een vierjarig contract in Amsterdam. Wöber maakte als invaller tegen VVV-Venlo zijn debuut voor Ajax en verscheen afgelopen zondag in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen voor het eerst in de basis. Hij maakte in de slotfase de vierde treffer van zijn ploeg (0-4).