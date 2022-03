Ajax-aanvoerder Tadic over rode kaart Antony: ‘Ik moest eigenlijk geel krijgen’

,,Ik vond dat hij moest gaan liggen, want hij had last. Maar het was wel een beetje een lompe actie”, gaf de Serviër toe.

Tadic was niet blij met het optreden van zijn ploeg in de eerste helft. ,,Dat was slordig, met veel fouten. We moesten sneller spelen, meer tempo maken. We maakten Feyenoord alleen maar sterker.” Na ongeveer een uur spelen kwam Ajax beter in het spel. Een fraaie vrije trap van Tadic leverde de 2-2 op. ,,Mijn goal was bewust een schot”, aldus Tadic. ,,De keeper koos te veel voor de korte hoek, dus ik ging voor de verre. Een mooie goal.”