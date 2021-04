Ajax als officieus kampioen: ‘De spelers pakken zelf wel het initiatief om de titel te vieren’

Vrijdag Willem II-RKC Degradatie­strijd nadert ontknoping: ‘Het is op dit moment niet leuk op de club’

23 april Waar nummer achttien ADO Den Haag al nagenoeg gedegradeerd lijkt, is de spanning bij de ploegen daarboven om te snijden. Welke clubs dalen af naar de Keuken Kampioen Divisie? Willem II of RKC, die elkaar morgen treffen? VVV? Of alsnog het opgeleefde FC Emmen? ,,De druk van degradatie voel je elke dag, zwaar om mee te maken.”