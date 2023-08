Ajax begint seizoen met zege op Heracles dankzij late goals van Kudus en Bergwijn

Na een zeer onrustige zomer is Ajax het nieuwe seizoen in de eredivisie begonnen met een 4-1 overwinning op Heracles. De bezoekers uit Almelo kwamen nog op voorsprong, maar daarna kon het publiek in Amsterdam juichen na mooie goals van nieuwkomer Jakov Medic, de mogelijke vertrekker Mohammed Kudus en de nieuwe captain Steven Bergwijn .

Zo’n 50.000 supporters gingen eens goed zitten voor wat het begin van de wederopstanding van Ajax moest worden. Dat het na een hele oefencampagne nog altijd wachten was op de topversterkingen, zou geen effect hebben op de titelaspiraties, stelde Maurice Steijn een dag eerder nog, die daarbij rekening hield met de geringere weerstand in de eerste wedstrijden.

Volmondig zei hij ‘ja’ toen hem werd gevraagd of zijn vuurdoop meteen een zege zou opleveren. En in een welkomstfilmpje zweepte de nieuwe coach voor de aftrap het publiek nog eens op om de wisselwerking met de ploeg aan te wakkeren. Steijn zag na 85 minuten zijn beloftes en wensen uitkomen, toen Steven Bergwijn, die hij eerder deze week nog de aanvoerdersband om de arm schoof, na een prachtige rush de beslissende 3-1 in de lange hoek duwde.

Steijn straalde, gooide beide vuisten in de lucht, waarmee hij assistenten Hedwiges Maduro en Saïd Bakkati vervolgens tegen zijn borst klemde. De aftrap was alvast geslaagd al ging daar wel een worsteling met het gepromoveerde Heracles aan vooraf.

Het publiek maakte in ieder geval vast, en al wachtend op de benodigde kwaliteitsimpuls, kennis met nieuw elan in staf en elftal. Zo was het onmiddellijk Branco van den Boomen die het spel naar zich toe trok en zijn fraaie trap etaleerde. Die leverde met twee ingestudeerde corners ook bijna goals op, ware het niet dat Brian Brobbey voor een leeg doel miste en Bergwijn eerder over de bal heen maaide.

Onder aanvoering van de nieuwe, van Toulouse overgenomen spelmaker, Ajax joeg op de openingsgoal. Pogingen van Van den Boomen werden gekeerd door de sterke keepende Michael Brouwer. Kenneth Taylor wist een flitsende aanval tussen Anass Salah-Eddine, Brobbey en Kenneth Taylor niet af te ronden.

De van Twente teruggekeerde Salah-Eddine kreeg de voorkeur boven Owen Wijndal, maar wist het vertrouwen van Steijn zeker voor rust niet terug te betalen. Sterker nog, de linksback leidde schlemielig een achterstand in, door de bal slecht weg te werken en Mario Engels van dichtbij de bal achter Jay Gorter te zien schuiven.

Gorter? Zeker, de jonge goalie, die Ajax wil verhuren, mocht nog eens opdraven doordat Geronimo Rulli bij het uitkomen een - op het oog - lelijke blessure opliep. Aankoop Diant Ramaj bleef opvallend genoeg op de bank. Onmiddellijke averij in de titelrace leek alweer in de maak na de dreun, ook omdat Ajax inkakte.

Totdat de volgende nieuweling opstond. Jakov Medic werd vorige week overgenomen van St. Pauli uit de 2. Bundesliga. Het weerhield Steijn er niet van hem in de Arena meteen voor de leeuwen te gooien. Medic beleefde een droomdebuut. Verdedigend stond de lange en sterke Kroaat zijn mannetje, bijvoorbeeld door zich twee keer voor de bal te werpen toen Heracles voor het eerste gevaarlijk opdook.

Volledig scherm © Pro Shots / Ron Jonker

Fraaier nog was zijn streep in de tien extra minuten van de eerste helft, waarmee hij Ajax weer op het juiste spoor zette. Medic keek eens om zich heen, vond weinig afspeelmogelijkheden en besloot het er eens op te wagen. Met succes, zijn vuurpijl van zo’n dertig meter eindigde strak in de kruising. Het stadion ontplofte en Medic, die als back-up van een andere Kroaat, Josip Sutalo, is gehaald, werd meteen toegezongen.

Volledig scherm © ANP

Na rust was het helemaal eenrichtingsverkeer, maar lange tijd ook zonder resultaat. Kansen te over, maar grote kansen waren aan Brobbey niet besteed. En ook Kudus, de smaakmaker voor wiens vertrek nog altijd wordt gevreesd, zag zijn krullen vanaf rechts geen doel treffen. Toch brak de Ghanees een kwartier voor tijd de ban. Benjamin Tahirovic, de van Roma overgenomen middenvelder, bekroonde een goed debuut bekoonde met een bevrijdende assist. Met dank aan Kudus dus, die de pass controleerde en de lange hoek in tikte.

Heracles leek er nog een slotoffensief uit te persen, tot Bergwijn de beslissing voor zijn rekening nam en ver in blessuretijd vanaf de stip zijn tweede goal meepikte en de eindstand op 4-1 bepaalde.

Volledig scherm Jakov Medic werd verkozen tot man of the match. De Kroatische verdediger maakte op prachtige wijze de 1-1. © ANP

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft 4-1 Ajax! Goal van Steven Bergwijn! Steven Bergwijn mag ook nog zijn tweede van de avond maken. Hij schiet de na hands toegekende penalty overtuigend binnen en bepaalt de eindstand op 4-1. VAR: Penalty is bevestigd VAR: Penalty is bevestigd Emil Hansson wordt vervangen door Diego van Oorschot Brian Brobbey wordt vervangen door Carlos Forbs De 19-jarige nieuwkomer mag nog even meedoen. Er komen nog vijf minuten bij, dus hij kan zich nog even uitleven en het publiek vermaken. Anass Salah-Eddine wordt vervangen door Owen Wijndal 3-1 Ajax! Goal van Steven Bergwijn! Zo zeg, wat een heerlijke goal. Steven Bergwijn, de opvolger van Dusan Tadic als aanvoerder in Amsterdam, scoort in de 85ste minuut na een fraaie actie vanaf de linkerflank. Sven Mislintat gaat er op de tribune ook eens goed bij staan en klapt zijn handen stuk voor deze fraaie 3-1, die de beslissing betekent in een wedstrijd die lang spannend was. Gele kaart voor Navajo Bakboord 2-1 Ajax! Goal van Mohammed Kudus! Een kwartier voor tijd komt Ajax via Mohammed Kudus op voorsprong tegen Heracles. De Ghanees scoort koeltjes na een mooie pass van Benjamin Tahirovic. Een mooie goal van Kudus, rond wie uiteraard nog altijd veel onduidelijkheid is. Blijft hij bij Ajax of vertrekt hij deze maand nog? Brighton & Hove Albion heeft veel geld voor hem over, maar van een transfer is nog altijd geen sprake. Ajax wil uiteraard liever niet nog een belangrijke speler kwijtraken. 75. KUDUSSSSSS! 2-1! 🇬🇭#ajaher pic.twitter.com/T4PFBMzDQ4 — AFC Ajax (@AFCAjax) August 12, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Gele kaart voor Devyne Rensch Thomas Bruns wil een snelle vrije trap van Ajax in het eigen strafschopgebied voorkomen door voor de bal te gaan staan. Dat wordt niet bepaald gewaardeerd door Devyne Rensch, die hem een duw geeft. Bruns gaat naar de grond en krijgt ook geel voor spelbederf. Gele kaart voor Thomas Bruns Jetro Willems wordt vervangen door Ruben Roosken Heracles-trainer John Lammers wisselt drie keer met nog zo'n 20 tot 25 minuten op de klok. Vers bloed dus bij de bezoekers uit Almelo, die zeker niet kansloos zijn om er hier vanavond met de drie punten vandoor te gaan. Anas Ouahim wordt vervangen door Marko Vejinovic Abdenego Nankishi wordt vervangen door Bryan Limbombe Brouwer brengt redding op schot Brobbey Daar gaat Brian Brobbey weer op het doel van Heracles af, maar doelman Michael Brouwer brengt redding op het schot met links van de Ajax-spits. Dat kwam ook door Navajo Bakboord, de verdediger van Heracles die zich goed herpakte en de kracht nog uit het schot wist te halen na een knappe achtervolging op Brobbey. Steven Bergwijn schiet over Ai, een matig schot van Steven Bergwijn, de nieuwe aanvoerder van Ajax. Na een goede combinatie op de linkerflank kan hij een hoek uitkiezen, maar zijn poging gaat hoog over het doel van Heracles. Kenneth Taylor wordt vervangen door Davy Klaassen Een kwartier na rust een wissel op het middenveld van Ajax. Met nog zeker een halfuur te gaan komt Davy Klaassen erin om voor de 2-1 te gaan zorgen voor de thuisploeg. Gele kaart voor Mario Engels Gele kaart voor Anas Ouahim Geel voor de middenvelder van Heracles, die even zijn gram haalt nadat Mohammed Kudus hem door de benen heeft gespeeld. 🥜 Mohammed Kudus 😳#ajaher pic.twitter.com/qOtjuttXC1 — ESPN NL (@ESPNnl) August 12, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

laad meer Statistieken Opstelling

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's over het Nederlandse voetbal