Ajax begint vanavond aan de Champions League met een wedstrijd die het móet winnen

Rangers FC werd afgelopen weekend in Schotland nog als schizofreen omschreven. Van de jubelstemming na het elimineren van de Belgische club Union en PSV vanuit een ongunstige uitgangspositie, was na de vernedering in de Old Firm tegen aartsrivaal Celtic (4-0) weinig over. ,,Die wedstrijd was geen goede standaard voor ons om Rangers te analyseren. In Glasgow vond ik PSV de overhand hebben, maar in Eindhoven speelde Rangers een goede wedstrijd. Dat is voor ons meer een graadmeter”, waakte Ajax-coach Alfred Schreuder ook voor onderschatting.