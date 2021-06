Ajax beloont Rensch met nieuw contract tot 2025

Rensch maakte aan het einde van 2020 zijn debuut voor Ajax en wist zich daarna vast het elftal van trainer Erik ten Hag in te knokken. Tot dusver kwam hij tot 27 wedstrijden in de Amsterdamse hoofdmacht, waarin hij drie keer wist te scoren. Hij werd met Ajax landskampioen en won tevens de KNVB-beker.



,,Het gaat pijlsnel met Devyne", concludeerde directeur voetbalzaken Marc Overmars bij de bekendmaking van de contractverlenging. ,,Vorig jaar rond deze tijd won hij hier de Abdelhak Nouri Trofee als grootste talent van de jeugdopleiding en nu heeft hij als volwaardig lid van de A-selectie de dubbel gewonnen met Ajax 1. Hij heeft vervolgens aangetoond mee te kunnen komen, maar het moeilijkste begint nu. Dat is de volgende stap maken. Hij moet sterker en nog beter worden, dat weet hij. Wij hebben heel veel vertrouwen in hem, vandaar dit nieuwe contract.”