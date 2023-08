Ajax bindt Kian Fitz-Jim langer en verhuurt hem meteen aan Excelsior

Voetbalpod­cast | ‘Sven Mislintat volgt een ongebruike­lij­ke route bij Ajax’

Het is aftellen tot de transferdeadline. Ajax lijkt zit snel te versterken met de Georgiër Georges Mikautadze. De volgende onbekende aankoop en weer een speler van het tweede niveau in het buitenland. In de AD Voetbalpodcast bespreekt Etienne Verhoeff met Johan Inan de speurtocht van Sven Mislintat.