Ajax de club met meest scorende tieners van Europa

• Ajax en Young Boys troffen elkaar ooit eerder in de Europa League. In de kwartfinale in 1987/88 won Ajax beide duels met 1-0. Uiteindelijk veroverden de Amsterdammers dat seizoen de enige keer in zijn historie het tweede Europese clubtoernooi. Young Boys reikte na deze kwartfinale nooit meer zo ver in de Europa League.

• Ajax won tien van de veertien Europese duels met een Zwitserse ploeg (W10-G2-V2) en hield in deze serie negen keer de nul. Andersom won Young Boys slechts twee van zijn zes wedstrijden met een Nederlandse club (W2-G1-V3). Van de drie duels in Nederland won het er nog nooit een. Vorig jaar speelden de Zwitsers in de groepsfase van de Europa League tweemaal tegen Feyenoord. In de Kuip werd het 1-1, in Zwitserland won Young Boys met 2-0.

Volledig scherm Het lukte Feyenoord vorig Europa League seizoen niet om Young Boys te verslaan. © ANP Sport

• Young Boys scoorde in elk van zijn laatste elf Europa League-uitwedstrijden, na een 1-0 nederlaag in de groepsfase van de Europa League bij APOEL Nicosia (november 2016).

• Dusan Tadic (3 goals, 4 assists) was dit seizoen direct betrokken bij zeven van de elf Europese Ajax-goals. Geen enkele Ajacied was bij meer dan twee doelpunten betrokken. Tadic maakte sinds zijn overstap naar Amsterdam in 2018 vijftien Europese doelpunten. Sindsdien is de ploeg van Erik ten Hag ongeslagen in alle twaalf Europese duels waarin Tadic scoorde (W8-G4-V0).

• Ajax won slechts drie van zijn laatste zeven thuiswedstrijden in Europa (W3-G0-V4). Alle vier de nederlagen eindigden in 0-1.

• Bij geen enkele Europese club maakten spelers tot 20 jaar meer doelpunten dan bij Ajax (Villarreal CF en Lech Poznan ook 3). Bij de Amsterdammers scoorden dit jaar al de tieners Brian Brobbey, Lassina Traoré en Ryan Gravenberch.

Volledig scherm Ajax is ongeslagen in alle twaalf Europese duels waarin Tadic scoorde. © AFP