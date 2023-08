Ajax dit weekeinde nog zonder aanwinst Chuba Akpom tegen Excelsior

Veld MVV voldoet niet aan FI­FA-nor­men: duel met FC Eindhoven verplaatst

De wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie tussen MVV en FC Eindhoven is verschoven van vrijdag 18 augustus naar maandag 2 oktober om 20.00 uur. De KNVB meldt dat het kunstgrasveld in Stadion de Geusselt niet meer aan de FIFA-normen voldeed en de club er niet in is geslaagd om op tijd een nieuw veld aan te leggen.