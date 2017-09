Ajax-doelman Onana kent zijn buurman niet eens: 'Het is een andere cultuur'

Voor doelman André Onana van Ajax is het leven als profvoetballer in Nederland niet altijd een pretje. Hij mist soms zijn familie in Kameroen en moet ook nog een beetje wennen aan de cultuur.

,,Nederland is nog steeds nieuw voor mij. Vaak verveel ik me een beetje'', zegt hij in een interview met AT5. Onana heeft wel vrienden in de stad en een stel uit Barcelona komt hem af en toe bezoeken. ,,Maar als ze geen tijd hebben, moet ik me sterk houden.''

Onana groeide op in een dorp. ,,In Afrika leven we als een familie. Hier ken ik mijn buurman niet eens. Het is een andere cultuur.''Vooral als Ajax verliest, heeft Onana het zwaar. ,,Dan is het extra moeilijk voor me. Dan moet ik alleen naar huis.''