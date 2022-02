Ajax doet bij Instituut Sportrechtspraak melding zaak-Overmars

NEC bijna slechtste eredivisio­nist in thuisduels: ‘Heeft geen zin om al te dagdromen over Europees voetbal’

NIJMEGEN - Wil NEC zich mengen in de strijd om Europees voetbal, dan zal de ploeg beduidend beter moeten presteren in thuiswedstrijden. De Nijmeegse club won dit seizoen in de eredivisie pas twee keer in De Goffert.

18 februari