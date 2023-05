Ajax een kwart eeuw op de beurs: ‘Een zak geld kan niet voetballen, maar maakt wel dingen mogelijk’

Alcoholverbod bij huldiging KNVB onverbidde­lijk: kampioens­du­el Feyenoord wordt gestaakt bij vreugde­bier op het veld

Feyenoord heeft in aanloop naar de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles, zondagmiddag in de Kuip, navraag gedaan bij de KNVB over hoe streng de nieuwe regelgeving wordt gehanteerd bij een mogelijk kampioensduel.