Ajax en Haller scoren (bijna) altijd tegen Feyenoord, Rotterdammers sterk in topduels

Super Januari Berry van Aerle: 'Huntelaar heeft zijn keuze al gemaakt: hij gaat Schalke helpen’

18:41 Het is Super Januari, een maand vol topduels in de eredivisie. Elke aflevering vertelt een clubicoon over verwachtingen, teleurstelling of euforie bij Feyenoord, Ajax, PSV of AZ. Vandaag: Berry van Aerle over PSV, de club waar hij als scout actief is.