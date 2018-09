Ajax en PSV dulden slechts drie 'kleintjes' in het Elftal van de Week

Van Bronck­horst steunt Larsson ondanks 'moeilijke fase'

2 september Giovanni van Bronckhorst laat Sam Larsson niet zomaar vallen. De vleugelspits bleef in de gewonnen thuiswedstrijd van Feyenoord tegen NAC Breda (4-2) na rust weliswaar achter in de kleedkamer, maar dat wil niet zeggen dat Larsson ook zijn basisplaats kwijt is. ,,Sam zit in een moeilijke fase. Natuurlijk is hij zelf ook heel teleurgesteld over zijn eigen optreden, maar het is aan mij en mijn staf en de spelers onderling om hem daaruit te helpen'', zei Van Bronckhorst.