Ajax en PSV gaan toppers en bananenschil-duels best verteren

Op 31 januari gaan Ajax en PSV straks samen aan kop in de eredivisie. De twee clubs met de breedste selecties verteren de maand vol toppers én bananenschil-wedstrijden tegen clubs uit het rechterrijtje het best. Want vergeet óók de ‘kleine’ wedstrijden niet in deze maand.

Sebastien Haller redt Ajax bijvoorbeeld uit bij Fortuna Sittard met de winnende 1-2 in de 88ste minuut. Marco van Ginkel kopt PSV ook in de 88ste minuut langs FC Emmen: 0-1. De duurste aankoop in de eredivisiehistorie en de ‘bonusspeler’ die twee jaar geblesseerd was, tonen meteen hun waarde.

Ook een winnaar na Super Januari blijkt straks Vitesse, dat pal achter Ajax en PSV derde staat. Het wordt in Arnhem nog even spannend als Real Madrid in de laatste transferweek interesse toont in Antony en Ajax meteen wordt gelinkt aan Oussama Tannane. Maar Real gaat uiteindelijk nu geen 40 miljoen aftikken in de coronacrisis en maakt van Anthony een zomertarget. Tannane blijft gewoon in Gelredome.

