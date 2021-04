Ajax gaat fans met hulp van ESPN en gemeente volop betrekken bij mogelijk kampioenschap

Ajax speelt de mogelijke kampioenswedstrijd in een lege Johan Cruijff ArenA. ESPN doet uitgebreid verslag van het duel en mogelijke festiviteiten na het laatste fluitsignaal. Ajax houdt de eigen aanhang via sociale media uitgebreid op de hoogte. De club heeft voor na het duel extra activiteiten op het speelveld gepland, als de titel is veiliggesteld.

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam verklapte donderdag al dat Ajax nadenkt over alternatieven die supporters mogelijk thuishouden. Ook zal de gemeente zelf, indien Ajax kampioen wordt, in de stad zichtbaar maken hoe ,,ongelofelijk trots we zijn op onze ploeg”, zei ze. ,,Zonder dat dit leidt tot mensenmassa’s.” Hoe dat eruit zal zien is nog een verrassing.

Halsema houdt er rekening mee dat supporters zich buiten de Johan Cruijff ArenA of elders in Amsterdam zullen verzamelen. ,,We zullen zoveel mogelijk voorbereidingen treffen om mensen te ontmoedigen dat te doen”, beloofde ze. De terrassen op het Leidseplein blijven op verzoek van de burgemeester zondag dicht.

Ajax baalt van kabinet

Ajax had graag gezien dat er wel een beperkt aantal toeschouwers welkom was geweest, net als afgelopen zondag toen 7500 fans hun favoriete club met een zege op AZ (2-0) officieus kampioen zagen worden. Maar het demissionaire kabinet bepaalde dat er voorlopig geen fans aanwezig zijn bij duels in de Eredivisie.

Volledig scherm Edwin van der Sar vindt het kabinetsbesluit om dit weekend geen fans toe te laten in de stadions ,,niet uit te leggen". © SCS/Sander Chamid

,,We vinden dit onbegrijpelijk”, reageerde algemeen directeur Edwin van der Sar. ,,Dit is niet uit te leggen aan fans. We willen dit seizoen mooi afsluiten en daar horen supporters bij. Helaas wordt ons geduld opnieuw op de proef gesteld.”

Directeur Eric Gudde van de KNVB voelt mee met Ajax. ,,De enige uitleg die we vanuit Den Haag krijgen is dat het juridisch niet dichtgetimmerd is, terwijl we een paar weken geleden al zeiden: zorg nou dat het wettelijk geregeld is. Het is een grote domper voor Ajax, maar ook voor alle andere clubs en de voetbalbond.”

