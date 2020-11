Ajax gaat verder waar het gebleven was, maar heeft zorgen om Klaassen

Door Johan Inan

Het gaat in het met wedstrijden volgepropte coronaseizoen al weken over de belasting van spelers. En die discussie zal alleen maar verder gevoed worden na de ontmoeting tussen Ajax en Heracles, waarin de spelers bij bosjes omvielen. Bij de thuisclub voor rust, bij de bezoekers erna.

Het eerste duel na de interlandperiode was amper begonnen of routiniers Davy Klaassen en Dusan Tadic schreeuwden het uit van de pijn. Klaassen na een tik van Rai Vloet en de stem van de aanvoerder galmde door de Arena na een overtreding van Lucas Schoofs. Ook Noussair Mazraoui en Lassina Traoré volgden nog in de eerste helft.

Volledig scherm Davy Klaassen moet de strijd al vroegtijdig staken. © ANP

Ze krabbelden alle vier op, maar steunpilaar Klaassen bleef trekkebenen en aan zijn hamstring voelen. Niet veel later volgde het seintje naar de zijkant: wissel. Een eventuele absentie van Klaassen, die werd afgelost door Jurgen Ekkelenkamp, komt Ajax slecht uit. Heracles was de eerste van acht tegenstanders in twintig dagen voor Ajax, dat de komende weken bovendien tegen Midtjylland (woensdag), Liverpool (volgende week) en Atalanta Bergamo (9 december) bovendien strijdt om een plek in de achtste finale van de Champions League.

Tussen de blessuregevallen door ging Ajax wel verder waar het voor de interlandperiode gebleven was, namelijk met doelpuntrijke overwinningen. Lassina Traoré gaf daarvoor het startschot na vijf minuten met een puike aanname en afwerking op een lage en getoucheerde voorzet van David Neres, die de geblesseerde Antony op de rechterflank verving. Diezelfde Neres tekende binnen het half uur voor de 2-0, door een vanaf de rand van het zestienmetergebied de bal verwoestend in de bovenhoek te rammen.

Volledig scherm Lassina Traoré opent de score. © BSR Agency

Als Heracles de kans had om te scoren, was het tussen de eerste Ajax-goals wel. De Almeloërs drongen Ajax toen terug en creëerden daarbij een handvol corners en paar mogelijkheden. Na de goal van Neres, werd het niet meer spannend, ook omdat uitblinker Zakaria Labyad een corner bij de eerste paal het doel in verlengde.

Een kwartier na rust pikte Tadic, de enige aanvaller die nog niet had gescoord, ook zijn doelpuntje mee. De captain nam vervolgens plaats in de dug-out, die hij even later verliet om collega-aanvoerder Robin Pröpper een hart onder de riem te steken. De centrale verdediger van Heracles, eerder hersteld van een zware knieblessure, ging huilend van het veld na een duel met Traoré.

Het slotakkoord was voor Labyad, die als schaduwspits met zijn tweede treffer de eindstand op 5-0 bepaalde en de wedstrijd van een toepasselijk slot voorzag: Labyad ging trekkebenend van het veld waardoor Ajax en Heracles na tien wissels met tien spelers aan beide zijden de wedstrijd vol speelden.

Volledig scherm Robin Pröpper schreeuwt het uit van de pijn. © ANP

