Ajax gaat verder zonder Ziyechs wapenarsenaal

Interview Toornstra: ‘Dat massale egoïsti­sche gedrag, daar kan ik heel moeilijk tegen’

7:00 Hij behoort tot het meubilair van Feyenoord. Jens Toornstra (31) staat alweer voor zijn zevende seizoen in de Kuip. Over een nuchtere middenvelder die zich langzaam heeft ontpopt tot leider, een stille leider. ,,Ik denk niet dat we minder zijn dan Ajax, PSV of AZ.’’