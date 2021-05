Ajax geeft VVV en topscorer Giakoumakis laatste zetje naar de Keuken Kampioen Divisie

Aanvoerder Post: ‘Gaat niet vandaag mis’

VVV-captain Danny Post treurde na afloop. ,,Dit doet pijn, heel veel pijn. We weten hoeveel dit voor de mensen in Venlo betekent, maar we hebben het niet om kunnen draaien. De eerste helft komen we nog goed door. Je bent nog in de wedstrijd en na de rode kaart bij Ajax krijgen we zelfs een beetje geloof dat er iets mogelijk is. Maar kort daarna krijgen we meteen de klap van de 2-0, terwijl we ook wisten hoe het ervoor stond bij Emmen en Willem II. Ja, toen kreeg ik wel zware benen. Waar het is misgegaan? Niet vandaag, dat zeker niet. Vanaf januari hebben we het gewoon heel slecht gedaan. Twaalf nederlagen op rij is vragen om problemen. Ook in de onderlinge potjes met de clubs onderin hebben we te weinig punten gepakt", zei Post. ,,Hoe nu verder? Vind je het erg als ik daar even niet aan wil denken nog..”