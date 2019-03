Ajax gehavend tegen PEC Zwolle: kans voor Labyad

Door Daniël Dwarswaard



Het duo raakte afgelopen zondag tegen Fortuna Sittard licht geblesseerd en werden allebei voortijdig gewisseld. De inhaalwedstrijd vanavond tegen PEC komt zeer waarschijnlijk te vroeg voor de twee creatievelingen. Het zorgt voor een extra uitdaging voor Ajax nu het twee bepalende spelers moet missen. Het ligt voor de hand dat er nu een plek vrij komt voor Zakaria Labyad.



De Marokkaan kwam afgelopen zomer over van FC Utrecht maar kon nooit een vaste basisplaats veroveren binnen deze sterke Ajax-selectie. Labyad onderscheidde zich wel een aantal keer op momenten dat hij wél mocht spelen. Zo maakte hij in de uitwedstrijd bij NAC een belangrijk doelpunt. In de bekerwedstrijd tegen Go Ahead Eagles werd Labyad ‘man of the match’.



Voor hem is dat natuurlijk lang niet voldoende. Labyad gaf eerder al aan dat zijn bijrol hem dit seizoen zwaar valt. Ten Hag heeft steeds gezegd dat zijn kans in dit lange en zware seizoen nog wel komt.



Tekst gaat onder de foto verder...