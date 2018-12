Ajax-goudhaantjes vormen hart van elftal van de week, Te Vrede de beste

De twee goudhaantjes Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt waren aan de sterke Ajax-zijde bepalend in de op papier lastige uitwedstrijd die vrij eenvoudig werd gewonnen bij FC Utrecht (1-3). AZ leverde met Adam Maher (lang niet gespeeld) en Calvin Stengs (lang geblesseerd geweest) twee opvallende namen af voor het elftal van de week. Stengs en Maher verloren weliswaar bij PSV (3-1), maar lieten een prima indruk achter in Eindhoven. PSV zelf behaalde in de rapportcijfers maar eenmaal een 7 in de persoon van Nick Viergever, die daarmee een plek in het hart van de defensie veroverde.



NAC won weer eens, met 4-2 van sc Heerenveen, en zag dat beloond worden met twee plekken in het elftal van speelronde 17. Greg Leigh scoorde een 7, maar vooral de prestatie van Te Vrede is het benoemen waard. Met zijn twee doelpunten behaalde hij een 8. Heracles Almelo won met 0-3 bij Excelsior en had dat voor een groot deel te danken aan de trefzekere uitblinker Brandley Kuwas (7,5) en de eigen doelman Janis Blaswich (7). Ook ADO-middenvelder Nasser El Khayati had een grote rol met twee doelpunten tegen Feyenoord (2-2), waarvoor hij met een 7,5 werd beloond. Dan blijft er nog één plek over, die is voor Mica Pinto (7) van Fortuna Sittard voor zijn spel tegen FC Groningen (0-0).