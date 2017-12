Ajax haalt Nederlands toptalent binnen: 'Kippenvelmomentje'

Vooralsnog maakt directeur spelerszaken Marc Overmars de grote woorden waar die de directie vorige maand uitsprak tijdens een aandeelhoudersvergadering. Algemeen directeur Edwin van der Sar gaf daar toe dat de selectie van dit jaar te laat op orde was en beloofde beterschap. Sterker, de oud-keeper vindt dat Ajax de zaakjes rond het eerste elftal voor het seizoen op orde moet hebben. Dat zou een flinke trendbreuk met het verleden zijn, want Ajax heeft de onhebbelijke gewoonte om in de laatste maand van de transferperiode nog wat reparatiewerk uit te voeren. Met de late komst van Hakim Ziyech vorig seizoen als meest tastbare voorbeeld.

Schuurs staat te boek als een enorm talent. Op zijn zestiende speelde de Limburger al in het eerste van Fortuna Sittard waar hij nu aanvoerder is. Zijn contract gaat formeel in per 1 januari, maar hij maakt het lopende seizoen nog wel af bij de club van oud-Ajacied Sunday Oliseh. ,,Ik ben nu aanvoerder bij Fortuna en met de prestaties die we nu leveren wilde ik dit seizoen eerst daar afmaken. Geweldig dat het op deze manier kan", zegt hij daar zelf over.



Met Schuurs kiest Ajax opnieuw voor een piepjonge centrale verdediger. Ook Matthijs de Ligt (18) en Max Wöber (19) kunnen binnen de huidige selectie van Ajax op die positie uit de voeten.