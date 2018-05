Ajax haalt ook international Van Es

Video Van Gerwen bij Oranje: Ja ja, die Woutje Weghorst kan aardig gooien

29 mei Wout Weghorst heeft een bijzondere overwinning geboekt. De spits van AZ wist op het trainingscomplex van Oranje in Zeist dartskampioen Michael van Gerwen te verslaan, al was het slechts in één leg.