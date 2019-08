Ajax haalt veelzijdige Castillo terug van Chelsea

EK-kwalificatie Na de gekte in Lyon wacht nu de luwte voor de Leeuwinnen

10:12 Vice-wereldkampioen of niet, de voetbalsters van Oranje beginnen vanavond (18.00 uur) weer op nul tijdens de EK-kwalificatie in Tallinn tegen Estland. Een voetbaldwerg in het vrouwenvoetbal, de nummer 99 van de wereldranglijst. ,,Ik zou zeggen: omarm deze wedstrijd ook. Het is een mooie manier om te laten zien hoe professioneel we zijn.”