Ajax had Sven Botman niet nodig, maar Oranje kan hem nu goed gebruiken

Hij werd de duurste speler die Ajax verkocht zonder ooit een minuut in de hoofdmacht van de Amsterdammers te spelen. Na een succesvol jaar op huurbasis bij SC Heerenveen betaalde Lille zo’n achtenhalf miljoen euro voor Sven Botman. Een topdeal voor alle partijen: Heerenveen had een jaar geprofiteerd van zijn diensten én ving tien procent van de transfersom, Ajax incasseerde een smak geld voor een speler die de beoogde back-up van Daley Blind zou zijn en Lille haalde de versterking die het voor ogen had.

Botman is een lange, linksbenige centrale verdediger uit Badhoevedorp. Nuchter en slim. Eentje van de oude stempel: vooral gespecialiseerd in het uitschakelen van de spits. Na zijn debuutjaar in de basis bij Jong Ajax was zijn volgende bestemming Heerenveen, waar de blessure van zijn concurrent (en aanvoerder) Daniel Høegh de reden was dat hij direct in de basis stond bij de competitiestart vorig seizoen, om er nooit meer uit te raken. Net zoals dat hij in Lille op twaalf minuten na alles gespeeld heeft: tien volledige Ligue 1-duels en drie Europa League-wedstrijden. Vorige week hield hij Zlatan Ibrahimovic nog van scoren af, toen Lille verrassend makkelijk won bij AC Milan in de Europa League (0-3). In de Franse pers werd gejubeld over hoe hij Ibrahimovic beteugelde.

Volledig scherm In duel met Zlatan Ibrahimovic. © AP

Basisspeler

Botman koos voor Lille met de simpele redenering dat hij daar wél een beoogde basisspeler zou zijn, waar dat bij Ajax niet het geval was. Bovendien: onderschat Lille niet. Die club verkocht in korte tijd voor bijna 200 miljoen aan spelers, met Nicolas Pépé en Gabriel (Arsenal) en Victor Osimhen die voor 80 miljoen euro naar Napoli ging. Lille verloor pas één keer dit seizoen en zit koploper Paris Saint-Germain op de hielen, met Botman als één van de sterkhouders. In de grote Franse sportkrant l’Equipe verdiende hij een plek in het elftal grootste verrassingen van dit seizoen.



De eerste wedstrijd die hij in zijn agenda noteerde toen hij bij Lille tekende, was tegen Paris Saint-Germain op 20 december. De ultieme krachtmeting met namen als Neymar, Mauro Icardi en Kylian Mbappé. Al zal Botman nu vooral uitkijken naar de Nations League-duels met Bosnië en Polen, hopend op een debuut in het grote Oranje. Hij weet dat hij erbij zit door de blessure van Nathan Aké en de afwezigheid van Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt. Maar als de voortekenen niet bedriegen, is Botman op termijn een blijvertje.