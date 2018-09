Ajax heeft het altijd lastig in Eindhoven, PSV aast op record uit 2003

• Ajax kreeg slechts 1 doelpunt tegen in de eerste 5 wedstrijden van dit seizoen. In slechts 2 seizoenen had Ajax ook na 6 speelronden nog maar 1 of minder tegendoelpunten: 1995-1996 (0) en 1971-1972 (1).



• PSV is in de eredivisie al 33 thuiswedstrijden ongeslagen (29 keer winst, 4 keer gelijk). Feyenoord was op 18 september 2016 de laatste club die won in Eindhoven: 0-1.



• Ajax stond in mei 2016 voor het laatst bovenaan in de eredivisie (na speelronde 33). De Amsterdammers wachten momenteel 74 speelrondes op een nieuwe nummer-één-notering.



• PSV en Ajax zijn de enige twee eredivisieploegen die dit seizoen nog geen doelpunt tegen kregen uit een standaardsituatie.