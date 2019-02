‘Ajax heeft zelfs prijs voor beste gehaktbal niet gewonnen’

Naar FC Groningen Fledderus verlaat Heracles, Gilissen van NAC naar Almelo

11:05 Mark-Jan Fledderus (36) vertrekt bij Heracles en wordt technisch directeur bij FC Groningen. De oud-verdediger wordt vanmiddag om vier uur gepresenteerd bij zijn nieuwe club. Fledderus wordt in Almelo opgevolgd door Tim Gilissen, die nu nog in dienst is bij NAC Breda.