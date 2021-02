Ajax huurt Idrissi tot einde seizoen: 'Zo'n aanbod sla je niet af’

De Marokkaans international vertrok eind vorig seizoen bij AZ, waar hij tot een van de gevaarlijkste buitenspelers van de Nederlandse velden was uitgegroeid. In zijn laatste seizoen in Alkmaarse dienst was hij in 25 competitieduels bij achttien goals betrokken. Een miljoenentransfer naar Sevilla leek de juiste zet, maar verliep niet zoals gewenst. Zijn inbreng in de competitie bleef beperkt tot 24 speelminuten.

,,Ik voel me vereerd dat ik onderdeel mag zijn van zo'n goede ploeg’’, aldus Idrissi op de clubkanalen van Ajax. ,,Ajax kwam langs en ik moest vrij snel de keuze maken. Eerlijk gezegd had ik er geen rekening meer gehouden dat ik zou vertrekken bij Sevilla. Ik hoefde eigenlijk van niemand de mening te horen, want zo'n aanbod sla je niet zo snel af’’, glimlachte de aanvaller.

De aanvaller ziet een rooskleurige toekomst in het verschiet. ,,We zijn nog op drie fronten actief en hebben een goede uitgangspositie. Dat heeft de ploeg afgedwongen en moeten we zien vast te houden. Dan weet ik zeker dat er heel mooie maanden aankomen’’, aldus de ex-aanvaller van onder meer Feyenoord, FC Groningen en AZ.

Promes

In Amsterdam wordt hij gehaald als de vervanger van Quincy Promes. Ajax telde in 2019 liefst vijftien miljoen euro neer voor Promes, die werd opgepikt van Sevilla. Daardoor maakte hij furore bij Spartak Moskou, waar hij in 115 wedstrijden liefst 59 keer trefzeker was. In 2017 kroonde hij zich tot Russisch landskampioen. Spartak huurt de aanvaller tot het einde van het seizoen en verkast daarna voor minder dan tien miljoen euro definitief naar Rusland.

Vorig seizoen was Promes nationaal én internationaal nog een van de meest productieve spelers bij Ajax, deze jaargang gaat het beduidend minder. In 25 duels was hij zesmaal trefzeker. Promes brak door bij FC Twente en speelde tevens een jaar op huurbasis bij Go Ahead Eagles.

Ajax versterkte zich eerder deze transferwindow met Sébastien Haller. De Franse spits kwam voor het recordbedrag van 22,5 miljoen euro over van West Ham United.

