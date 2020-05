Ajax-icoon Wim Suurbier getroffen door hersenbloeding

Suurbier maakte begin jaren zeventig van de vorige eeuw de glorietijd bij Ajax mee, toen de Amsterdammers in 1971, 1972 en 1973 de Europa Cup voor landskampioen wonnen. Hij speelde tussen 1964 en 1977 392 wedstrijden voor Ajax en kwam in die periode tot 60 interlands voor Oranje, waaronder de verloren WK-finales van 1974 (in en tegen West-Duitsland) en 1978 (in en tegen Argentinië). Suurbier sloot zijn imposante loopbaan af in Amerika, waar hij speelde voor San José Earthquakes en Tampa Bay Rowdies.



In de WK-finale van 1974 in München speelde Suurbier de hele wedstrijd. In 1978 viel Suurbier in de WK-finale in Buenos Aires na 75 minuten in voor Wim Jansen.