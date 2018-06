Ajax in de winter naar Florida

Voor Ajax past het toernooi in de plannen om ook in de Verenigde Staten meer bekendheid te verwerven. De nummer twee van afgelopen seizoen in de eredivisie sloot het afgelopen seizoen al samenwerkingsverbanden in China, Japan en Australië.



Edwin van der Sar is blij met de uitnodiging voor de Florida Cup. ,,Op sportief vlak is het belangrijk dat wij ons meten met internationale teams", zegt de directeur van Ajax. ,,Door deel te nemen aan dit toernooi creëren we een ideale voorbereiding op de tweede seizoenshelft. De keuze voor de Florida Cup past daarnaast goed in onze internationale strategie, aangezien de Verenigde Staten een markt is waar we willen groeien. We spelen onze eerste wedstrijd tegen een Braziliaanse topclub en dit duel is op 'primetime' te zien in zowel Noord- als Zuid-Amerika. Hiermee bedienen we miljoenen Ajax-fans. We gaan ervoor zorgen dat het een spektakel wordt.''



PSV nam deel aan de laatste editie van de Florida Cup. De kampioen uit Eindhoven speelde begin dit jaar tegen Corinthians en Fluminense.