Ajax in Qatar: transferperikelen en de les van Florida

Erik ten Hag voelde zich in de eerste seizoenshelft met grote regelmaat een bondscoach. Hoezeer hij ook trainingsuren wilde maken met zijn ploeg, in de praktijk was dit simpelweg niet mogelijk. Om de drie dagen was er een wedstrijd en veel spelers hadden in de zomer doorgespeeld met hun land. Onderhouden, wedstrijd spelen, onderhouden, wedstrijd spelen.



Het ritme van Ajax was duidelijk en eiste in de decembermaand zijn tol met stroperig spel, nederlagen en uitschakeling in de Champions League. Na twee weken vakantie, waarbij de spelers uitvlogen om in verre oorden tot rust te komen, krijgt Ten Hag weer bijgetankte spelers terug. Hij heeft twee weken de tijd voordat het ritme weer gaat draaien en zal op het trainingsveld zijn stempel willen drukken. Om de speelstijl te verfijnen, spelers in de gewenste vorm te krijgen, fysiek volledig op te laden en bovenal weer kampioensproof te maken.