Ajax koerst na zege op PEC af op 36ste landstitel: ‘Het moet gaan gebeuren’

Klaassen concludeerde dat Ajax een eenvoudige zege goed kon gebruiken in de titelstrijd na weken van worstelingen en ontsnappingen in de slotfase. ,,Dit hadden we nodig", zei hij voor de camera's van ESPN. ,,Je hoopt altijd zulke wedstrijden neer te zetten, want het ging niet makkelijk.”

Met een intikker en een bekeken bal in de kruising was Klaassen belangrijk tegen PEC. Vooral zijn tweede doelpunt was van grote schoonheid. ,,Mooi hè", lachte de routinier van Ajax, die voor het eerst sinds 2016 (tegen PSV) scoorde buiten het zestienmetergebied. ,,Ik had al een paar keer afgegeven, maar de jongens schoten telkens op de keeper. Dus ik dacht: ik probeer het zelf eens.” Met succes. De bal belandde in de bovenhoek.

Ten Hag over ziekenboeg Ajax Trainer Erik ten Hag hoopt dat hij volgende week zondag weer een beroep kan doen op Noussair Mazraoui tijdens de uitwedstrijd van Ajax tegen AZ. ,,Ik denk dat er een goede kans is dat hij er weer bij is”, zei hij. ,,Ook Steven Berghuis moet dan weer helemaal fit kunnen zijn.” Voor de geblesseerde Antony en Lisandro Martínez komt het duel in Alkmaar waarschijnlijk nog te vroeg. Ook doelman Remko Pasveer zal nog ontbreken tegen AZ.

Ook aanvoerder Tadic, die zijn 124ste opeenvolgende wedstrijd voor Ajax speelde, genoot van de goal van zijn ploeggenoot: ,,Ik ben blij voor hem", zei hij bij ESPN. Maar ook zijn eigen treffer kon hem bekoren. ,,Ja, dit is een mooi doelpunt.”

De captain van Ajax voelde zich bevrijd in het 4-4-2-systeem dat Ajax speelde. ,,Ik snakte wel een beetje naar de vrijheid. De laatste vier, vijf wedstrijden waren een beetje statisch. Dit was lekker, met meer beweging.” Hoe Ajax in het nieuwe systeem speelde, stelde trainer Erik ten Hag tevreden.

,,Het systeem maakt niet zoveel uit. Het gaat om de veldbezetting, dat spelers creatief zijn en op een dynamische manier de ruimtes bezetten. Ik denk dit de ploeg goed heeft gedaan, want de laatste weken liep het vast over onze rechterflank. En door de blessures zijn de automatismen weggevallen. Ik vond dat het er tegen PEC goed uitzag. In de tweede helft werd het ook leuk om naar te kijken. Dan zie je dat ons publiek meteen reageert.”

Titelstrijd

Met nog drie duels te spelen heeft Ajax een voorsprong van zeven punten op PSV, dat morgen in actie komt tegen Willem II. ,,Nu moeten we het redden. Het gaat gebeuren", refereerde Klaassen aan de 36ste landstitel waar Ajax op afkoerst. Tadic: ,,Wij moeten die schaal pakken.” Ten Hag was voorzichtiger. ,,Er zijn dan nog negen punten te vergeven, dus de titelrace is nog lang niet gespeeld”, zei de Ajax-trainer.