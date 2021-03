Ajax laat zich niet verrassen door taai FC Groningen

Door Johan Inan



Danny Buijs, die Ajax met Groningen in de laatste twee onderlinge ontmoetingen klopte, stelde dat het een underdog vooral een beetje mee moet zitten voor een stunt in de Johan Cruijff Arena. ,,Met 1-0 achterkomen is funest. Dan zit je in een draaimolen en ebt bij veel jongens het geloof weg. Dat is het slechtste wat je kan overkomen.”

Na vijf minuten spelen zag de trainer van Groningen zijn doemscenario al uitkomen, toen Dusan Tadic - na een steekbal van David Neres - de inlopende Ryan Gravenberch vond. De middenvelder schoof binnen en bezorgde Ajax daarmee de voorsprong die afgelopen drie jaar in Amsterdam vrijwel altijd de opmaat bleek naar een overwinning. Van de laatste 51 eredivisieduels waarin Ajax in eigen huis op voorsprong kwam, werden er vijftig gewonnen en slaagde alleen Heerenveen er in de eerste wedstrijd van 2019 in de grote favoriet schade toe te brengen (4-4).

Volledig scherm Ryan Gravenberch juicht na zijn vroege goal. © Pro Shots / Toon Dompeling

FC Groningen kan in de grote rij aansluiten. Niet dat het verweer brak na de openingstreffer van Gravenberch. De bezoekers beten naarmate de eerste helft vorderde steeds feller van zich af. De fysiek sterke ploeg van Buijs gooide de beuk erin, dwong Ajax tot slordigheden en liet het eigenlijk alleen afweten bij kansrijke uitbraken. Toen daar eens een serieuze kans uitrolde en Mo El Hankouri na een afgemeten voorzet van Bart van Hintum bij de tweede paal de gelijkmaker leek binnen te koppen, had Maarten Stekelenburg een uitstekende reflex in huis.

Ajax, spelend zonder de lichtgeblesseerde Daley Blind en met Edson Álvarez en Lisandro Martinez als centraal duo, had toen al mogelijkheden laten liggen op meer goals. Grote, toen Davy Klaassen na een fraaie aanval van dichtbij Sergio Padt zag redden en Jurriën Timber na een fraaie dieptepass van Martinez wild overschoot. En minder grote, voor Mohammed Kudus bij een scrimmage.

De bevrijdende treffer volgde tien minuten na rust alsnog. Neres ontsnapte aan buitenspel en schonk Sébastien Haller, die in de eerste helft nog een gefrustreerde indruk maakte, een nauwelijks te missen kans op de 2-0. Ook omdat Tomas Suslov de kans op de aansluitingstreffer miste (Stekelenburg was wederom alert), vervolgde Ajax de jacht op de 35ste landstitel zonder schade.

Daarvoor kreeg Ajax na hands van Mike te Wierik ook nog een penalty. Dusan Tadic, die deze eeuw al 33 penalty’s verzilverde, miste zowaar eens. Zijn poeier kwam op de lat. De bal was aan de overkant toen arbiter Dennis Higler het seintje kreeg dat Suslov te vroeg was ingelopen. In de herkansing schoot Tadic alsnog feilloos zijn twaalfde competitietreffer binnen. In de openingsfase had hij al zijn elfde assist laten noteren.

Volledig scherm Dusan Tadic schiet bij zijn tweede poging vanaf 11 meter wél raak. © Pro Shots / Jasper Ruhe

Het laatste woord was voor Groningen, dat via invaller Ahmed El Messaoudi de eer redde. De middenvelder bracht zijn doelpuntenteller dit seizoen op zeven met een rake kopbal uit een vrije trap (3-1). De overwinning kwam niet meer in gevaar, waardoor Ajax – tien speelronden voor het einde – zich met minimaal negen verliespunten voorsprong op PSV kan opmaken voor het Europese tweeluik tegen het Zwitserse Young Boys.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.