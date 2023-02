Ajax lacht weer: ruime winst op Cambuur in tweede duel onder John Heitinga

Ajax is tegen Cambuur verder op stoom geraakt. Onder het kersverse trainersduo John Heitinga en Dwight Lodeweges boekten de Amsterdammers de meeste overtuigende zege in vijf maanden: 0-5.

De donderdag voor de rest van het seizoen aangestelde Heitinga kondigde aan Ajax van meer vastigheden te willen voorzien, ook door niet te veel te sleutelen aan zijn elftal. In Leeuwarden gaf hij daar meteen blijk van, door de ploeg waarmee hij vorige week tegen Excelsior de serie van zeven eredivisieduels zonder zege doorbrak (1-4), ongewijzigd te laten.

Dat betekende dat Owen Wijndal als linksback opnieuw de voorkeur kreeg boven Calvin Bassey en Heitinga ook voortborduurde op een aanval met Dusan Tadic als spits en Mohammed Kudus als zwervende rechtsbuiten. Die laatste twee hielpen de debuterende coach vorige week al aan een succesvol debuut en vertolkten ook in Friesland een hoofdrol.

Opende Tadic op Kralingen uit een door Davy Klaassen versierde penalty de score, daar brak hetzelfde duo de ban tegen Cambuur. Na een flitsende combinatie door het centrum zette de schaduwspits het aanspeelpunt alleen voor keeper Robbin Ruiter. Tadic schoof de bal simpel binnen en opnieuw had Ajax na een kwartier de gewenste voorsprong te pakken.

En daar was weinig op af te dingen. De afgegleden landskampioen, die tien dagen geleden trainer Alfred Schreuder de laan uit stuurde, speelde de beste wedstrijd in maanden. Het combinatiespel verliep nog vlotter en verzorgder dan tegen Excelsior, terwijl Ajax ook in de counter minder kwetsbaar oogde. Eén grote kans kreeg Cambuur, toen Silvester van der Water vrij voor Gerónimo Rulli opdook, maar met een veel te druistig schot naliet de aansluitingstreffer voor zijn rekening te nemen.

Aansluitingstreffer? Ja, Ajax was toen dik vijf minuten daarvoor al op 0-2 gekomen. Met dank aan Kudus, die het hoogtepunt van de wedstrijd voor zijn rekening nam. Op de achterlijn verschalkte de wendbare Ghanees tegenstander Alex Bangura met een wippertje, om vervolgens ook het overzicht te behouden en de ingelopen Steven Berghuis al koppend de wedstrijd te laten beslissen.

Wat Heitinga ook deugd moet hebben gedaan, is dat de ploeg die de voorbije maanden zo vaak een (riante) voorsprong verspeelde, tegen Cambuur ook stoïcijns bleek. De degradatiekandidaat probeerde het na rust nog wel, maar Ajax gaf geen krimp en kon in de tweede helft de score en daarmee ook het vertrouwen verder opvijzelen.

Daar maakte vooral Berghuis gebruik van. De middenvelder was als derde man al onderweg toen Tadic - al leunend op zijn tegenstander - op de pass van Kenneth Taylor wachtte. De captain legde de bal klaar voor Berghuis, die met een krul in de verre andermaal trefzeker was: 0-3.

Twintig minuten voor tijd gunde Heitinga Jorrel Hato zijn eredivisiedebuut. De 16-jarige linksback, en dus niet de in de zomer voor bijna 25 miljoen euro aangetrokken Bassey, loste Wijndal af. Tadic maakte plaats voor een andere grote aankoop, Brian Brobbey. De spits bekroonde zijn eerste minuten onder Heitinga meteen met twee goals, door de bal bij een scrimmage van dichtbij in de kruising te duwen en in blessuretijd met dank aan de grabbelende Ruiter de eindstand op 0-5 te bepalen.

Heeft Ajax daarmee het lek boven? Na twee duels tegen degradatiekandidaten, op het snelle kunstgras bovendien, is het te vroeg om dat te concluderen. Maar zeker met het tweede optreden onder Heitinga had veel weg van een metamorfose die tot een fraaie opmars kan en moet leiden. De jonge Heitinga, die in Leeuwarden voor het eerst werd geassisteerd door de ervaren en eerder voor Cambuur werkzame Lodeweges, wacht donderdag zijn eerste examen als Ajax tegen concurrent Twente de bekeraspiraties gestalte moet geven.

