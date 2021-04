Ajax-legendes komen met heerlijke felicitatie richting voormalig ploeggenoot: ‘Finidi, woo-hoo!’

video Letsch met nieuw contract bij Vitesse naar bekerfina­le: ‘Zonde dat de fans er niet bij zijn’

12 april ARNHEM - Thomas Letsch heeft zijn contract bij Vitesse verlengd. De blik van de Duitser is nu volledig gericht op de KNVB-beker. ,,Het is doodzonde dat er in De Kuip geen supporters bij zijn”, zegt hij.