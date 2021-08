Ajax legt 12 miljoen euro neer voor Deens jeugdinternational Mohamed Daramy

De negentienjarige Daramy brak vorig seizoen door bij FC Kopenhagen en kwam tot vijf doelpunten in 29 officiële optredens. Dit seizoen is hij uitstekend begonnen met drie goals en twee assists in negen duels. Die prestaties hebben ook de scouts van Ajax overtuigd van het talent van de vleugelaanvaller.



Het nieuws kwam vanmiddag via de Deense topclub al naar beneden en werd om 20.00 uur bevestigd door Ajax.

,,FC Kopenhagen kan bevestigen dat er een bod voor Mohamed Daramy is binnengekomen van Ajax. De onderhandelingen zijn gaande en er is op dit moment nog niet te zeggen of dat zal leiden tot een akkoord”, laat de Deense topclub in een statement weten. Dat akkoord is er nu dus wel, al moeten de handtekeningen nog worden gezet.

In datzelfde statement laat FC Kopenhagen weten dat ook Club Brugge een bod gedaan heeft op Daramy, maar de aanvaller had geen trek in een overstap naar België. Bij Ajax zoekt men nog naar aanvallende versterking nadat eerder deze zomer de komst van Kamaldeen Sulemana afketste. De Ghanees koos voor Stade Rennes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Technisch directeur Marc Overmars van Ajax. © ANP

Bekijk hieronder onze video's over Ajax.