Ajax legt tam FC Utrecht met kopgoals probleemloos over de knie, uitvallen Rensch en Blind dompers

De langverwachte deal met Manchester United is nog altijd niet helemaal rond, maar de onderhandelingen bevinden zich inmiddels wel in een vergevorderd stadium. De verwachting is dan ook dat Antony, die in Utrecht opnieuw ontbrak vanwege zijn vertrekwens, de komende dagen naar Engeland vliegt als Ajax met de Engelse gigant volledig rond komt over een som die de honderd miljoen zal naderen.

Aan het spel van Ajax was zondag nauwelijks te merken dat de muitende Braziliaan ontbrak. Met dank aan Steven Berghuis, die na tien minuten spelen een door Edson Álvarez verlengde corner bij de tweede paal binnenknikte. Vervolgens was Ajax heer en meester tegen de ploeg die in het beladen duel juist hoopte het tij te keren nadat de eerste drie wedstrijden tegen degradatiekandidaten geen zege opleverden.

Op slag van rust bleek dat er voor FC Utrecht, waar Jens Toornstra zijn rentree maakte, al nauwelijks meer in te zitten. Ajax zocht op de helft van de tegenstander continu naar de tweede goal, en vond die toen Berghuis de bal op het hoofd van Brian Brobbey krulde. De spits verschalkte Utrecht-doelman Vasilis Barkas met een tegendraadse kopbal.

Bij die 0-2 bleef het ook. Het povere Utrecht beet in de tweede helft even iets meer van zich af, maar slaagde er nauwelijks in Ajax echt te verontrusten. Ook niet toen de koploper na Devyne Rensch ook Daley Blind geblesseerd zag uitvallen. Met de debuterende Mexicaan Jorge Sanchez en zelfopgeleide Youri Baas als vervangers trok Ajax de vierde opeenvolgende zege simpel over de streep.

En Utrecht? Daar is de crisis, mede door een vuurwerkbom die halverwege de tweede helft op het veld ontplofte en tot een korte staking leidde, na drie weken eredivisievoetbal al compleet.

